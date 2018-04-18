خبراء نفسيون يحذرون من الجانب المظلم لزواج الأمير هاري وميغان ماركل

لندن(صدى):

كشف عدد من الاستشاريين في الطب النفسي عن جانب مظلم الحماس الشديد من بعض المٌعجبين بالعائلة الملكية البريطانية ، وهو افتتان بلغ حداً غير مسبوق خاصة مع اقتراب زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل .

وقالت سو فارما، وهي طبيبة نفسية وأستاذ مساعد في الطب السريري بمركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك، إن الإعجاب قد يتطور إلى هوس معتدل لا خطر فيه، لكن إذا ازداد عمقاً فقد يصبح الأمر خطيراً ، مقشيره ، ليست لديّ مشكلة على الإطلاق في أن يكون لدى أحدهم هوس بالعائلة المالكة… وإنما عدم الانخراط في أنشطة أخرى… وحقيقة أن تأخذ من الوقت المخصص لأمور أخرى ” .

وأكدت سو ، أن تكريس وقت زائد لمتابعة المشاهير قد يؤدي إلى مشاكل أخرى في الصحة النفسية ، فإنها لمشكلة أن تعيش في عالم خيالي على حساب أن تبني علاقات حقيقية.

وحذرت فارما أيضاً من أن الهوس بالمشاهير قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالمظهر مثل الاضطراب المرتبط بالمظهر الشخصي.

وقالت ، يصبح الناس مهووسين بالمشاهير وفي كثير من الأحيان تظهر لديهم مشاكل في المظهر ويشعرون أنهم بحاجة للخضوع لجراحة تجميلية .