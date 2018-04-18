بالصور.. كليات عنيزة تناقش تحديد المشاريع

سعيد العجل(صدى):

أقامت كليات عنيزة بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني في محافظة عنيزة دورة تدريبية تحت عنوان (حدد فكرة مشروعك) لطلاب ريادة الأعمال بالكليات والتي القاها مدير مركز ريادة الاعمال بالكليات الدكتور عبدالوهاب الوهاشي ليوم واحد حيث تناولت الدورة على العديد من المحاور كان ابرزها أسباب إقامة المشروع، ومعنى أن تكون ريادي، وكذلك فكرة المشروع، بالاضافة إلى توليد أفكار المشروع ، وتحليل أفكار المشروع واختيار أفضلها واستعراض عدد من النصائح والمحاذير في إقامة المشاريع فيما تخلل الدورة على تساؤلات الطلاب ومنسوبي الكليات.

وقال المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي أن مركز ريادة الاعمال بالكليات يهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص للاستفادة من الخبرات في قطاع الاعمال لافتا أن المركز سيقدم حزمة من البرامج التدريبية لخدمة المجتمع تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لافتا أن المركز يهدف إلى تطوير تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة قطاع الاعمال.

