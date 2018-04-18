وثيقة تعاون بين حرس الحدود وغرفة الرياض للاستفادة من بوابة ” خبراتي ” للمتقاعدين

سعيد العجل(صدى):

أبرمت المديرية العامة لحرس الحدود وإدارة غرفة الرياض (الأربعاء الموافق 2/ 8/ 1439هـ)، وثيقة تعاون للاستفادة من خدمات مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض لتحقيق أهداف برنامج خدمة ” خبراتي ” عبر بوابة حرس الحدود الإلكتروني www.fg.gov.sa، وقد وقع الوثيقة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي ، وسعادة رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن الوثيقة ستسهم في تحقيق أهداف خدمة ” خبراتي ” الخاصة بتمكين القطاع الخاص للإستفادة من خبرات متقاعدي حرس الحدود ، عبر إدراج رابط إعلاني للتعريف بالخدمة على موقع الغرفة التجارية الإلكتروني، إضافة إلى تزويد موقع خدمة ” خبراتي ” بالفرص المتاحة لدى القطاع الخاص والمتوافقة مع خبرات المتقدمين للموقع من المتقاعدين ، بالاضافة الى قيام الغرفة التجارية بإبراز دور برنامج خدمة ” خبراتي ” الإلكترونية في إتاحة الفرصة للمتقاعدين من حرس الحدود لتوظيف خبراتهم لخدمة الوطن عبر منافذها الإعلامية .

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن المديرية العامة لحرس الحدود سعت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ” أيّده الله ” وولي عهده الأمين ” حفظه الله ” ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ” حفظه الله ” إلى تطوير أنظمتها التقنية بما يتواءم مع تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

ودعا المتحدث الرسمي جميع المتقاعدين من حرس الحدود الراغبين في توظيف خبراتهم لخدمة الوطن عبر القطاع الخاص إلى الاستفادة من البوابة الإلكترونية لتسجيل بياناتهم الشخصية وخبراتهم.

