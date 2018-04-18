بالصور.. ‏أمير الشمالية‬⁩ ‏‏يستقبل رئيس وأعضاء هيئة ⁧‫حقوق الإنسان‬⁩

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعددا من أعضاء مجلس الهيئة والمختصين فيها .

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين الهيئة وإمارة منطقة الحدود الشمالية، حيث أكد سموه أن المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حريصة كل الحرص بكفالة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة والانظمة المستمدة منها ، لافتا النظر لدور رؤية المملكة 2030 في تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة .

ووجه سموه بتسخير الامكانات لأفتتاح فرع لهيئة حقوق الإنسان في منطقة الحدود الشمالية لنشر ثقافة حقوق الإنسان،وإرساء الحقوق والواجبات وتعزيز معاني العدالة والنزاهة ‏‎وللإسهام في تأصيل الحقوق وتعزيزها وحمايتها ، مشددا على ضرورة تعاون الجهات كافة مع الهيئة لتستطيع أن تؤدي دورها النبيل على أكمل وجهه.

إثر ذلك قدم الدكتور العيبان خلال الاستقبال إيجازاً عن الهيئة ومهام مجلسها وآليات عملها والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الأنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية .

وأكد معاليه الدعم الذي تلقاه الهيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – ، لتنفيذ مهامها والقيام بالواجبات المنوطة بها من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان.

كما أوضح العيبان عمل الهيئة على افتتاح فرع لها بمنطقة الحدود الشمالية ليسهم بحول الله في خدمة المواطن والمقيم.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وأهتمامه بكافة قضايا الإنسان في المنطقة وتسهيل إجراءات عمل الهيئة ورؤيته الشاملة لهموم المواطن وعمله الدؤب بما فيه خير ونماء لمنطقة الحدود الشمالية .

