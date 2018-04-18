شاهد.. محمد صلاح يتصدر الحملة الدعائية لقميص ليفربول الجديد
نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية ، صورة للاعب المصري ومحترف ليفربول محمد صلاح ، وهو يرتدي قميص الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد ، حيث يتصدر الحملة الدعائية له .
وأشارت الصحيفة البريطانية ، إلى أن قميص ليفربول للموسم الجديد يشبه القميص الحالي ، مع تغيير في الرقبة ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يفاجئ ليفربول جماهيره بارتداء اللون البنفسجي للقميص الاحتياطي لمبارياته الخارجية ، إلى جانب اللون الأبيض .
خلود[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
نجم خلوق موفق دائما
فهد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستحق دائما
فيصل[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيكون علامة من علامات الكرة العالمية