شاهد.. محمد صلاح يتصدر الحملة الدعائية لقميص ليفربول الجديد

نواف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية ، صورة للاعب المصري ومحترف ليفربول محمد صلاح ، وهو يرتدي قميص الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد ، حيث يتصدر الحملة الدعائية له .

وأشارت الصحيفة البريطانية ، إلى أن قميص ليفربول للموسم الجديد يشبه القميص الحالي ، مع تغيير في الرقبة ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يفاجئ ليفربول جماهيره بارتداء اللون البنفسجي للقميص الاحتياطي لمبارياته الخارجية ، إلى جانب اللون الأبيض .