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شاهد.. محمد صلاح يتصدر الحملة الدعائية لقميص ليفربول الجديد

شاهد.. محمد صلاح يتصدر الحملة الدعائية لقميص ليفربول الجديد
نواف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية ، صورة للاعب المصري ومحترف ليفربول محمد صلاح ، وهو يرتدي قميص الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد ، حيث يتصدر الحملة الدعائية له .

وأشارت الصحيفة البريطانية ، إلى أن قميص ليفربول للموسم الجديد يشبه القميص الحالي ، مع تغيير في الرقبة ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يفاجئ ليفربول جماهيره بارتداء اللون البنفسجي للقميص الاحتياطي لمبارياته الخارجية ، إلى جانب اللون الأبيض .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين

نجم خلوق موفق دائما

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستحق دائما

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 2 ساعتين

سيكون علامة من علامات الكرة العالمية

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