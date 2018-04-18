” صحة المدينة ” توضح حقيقة فصل طبيبة مكافحة العدوى

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة فصل طبيبة مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد بالمدينة كما تم تداوله، موضحة أنه تم إعفاؤها من رئاسة أحد القسمين اللذين ترأستهما.

وأصدرت المديرية العامة بيانا إلحاقيا بِشأن ما تم تداوله لموضوع الطبيبة التي تم إعفاؤها، توضح بأنه قد تم التوجيه بإيقاف القرارات الصادرة في موضوع الطبيبة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقالت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ممثلة بمدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابه بأن الطبيبة لم يتم فصلها كما تم تداوله وإنما تم إعفاؤها من رئاسة أحد القسمين اللذين ترأستهما، وبعد أن تم الانتهاء من التحقيقات والعرض على مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بجميع الحيثيات والمؤشرات الداعمة للقرار من قبل المجلس التنفيذي في المستشفى.