أمير حائل يوجه بالتحقيق في دعوى مواطنة على البلدية

علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة حائل ، متعب المرشدي ، اليوم الأربعاء ، إنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للتحقيق في دعوى إحدى المواطنات على بلدية وسط حائل .

وأشار ” المرشدي ” إلى أن اللجنة تم تشكيلها بناءا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة .

وأوضح أن هذه اللجنة ، ستفتح باب التحقيق لإيضاح ملابسات الموضوع ، وإذا كان هناك تجاوز للتعليمات ، ومن ثم رفع النتائج والتوصيات .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولوا مقطع فيديو عبر ” تويتر ” ، لـ ” مواطنة ” تتهم بلدية حائل، بالعبث وإتلاف عربة ” الفود ترك ” الخاصة بها، حيث قامت بتصوير فيديو قصير لم يتجاوز 47 ثانية، عن معاناة عربات الأطعمة والمشروبات المتنقلة التي تعرضت للتكسير والتخريب على حد وصفها، مطالبة ومناشدة المسؤولين التدخل في الأمر .