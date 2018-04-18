بالصور.. توعية كفى بجدة توعي 40 ألف شخص بمهالك الإدمان

نايف السالم(صدى):

قامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة ممثلة بقسم التوعية والتثقيف بتوعية 40 ألف شخص من أهالي المحافظة وذلك عبر الفعاليات والبرامج التي أقامتها خلال نصف العام الحالي.

وبين مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن برامج كفى المتنوعة كانت عبارة عن لقاءات وزيارات تثقيفية ‏للعديد من المنشآت الحكومية والقطاعات العسكرية والمدارس والشركات والمصانع .

وأكد الشيخ أن قسم التوعية والتثقيف أقام 220 لقاء في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والمساجد وذلك عبر برامج آمن، جيل، خاشع وقد كان لهذه البرامج الأثر الكبير في توعية الأجيال وحمايتهم من الوقوع في آفتي التدخين والمخدرات، وتتلقى الجمعية يومياً عشرات الاتصالات من الراغبين في تلقى العلاج والاقلاع عن السموم.

