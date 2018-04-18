” الملك فيصل التخصصي ” تكشف حقيقة فيديو رقص ممارسين صحيين بالمستشفى

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع انتشار فيديو يرصد قيام ممارسين صحيين بالرقص في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض؛ خرجت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى لتوضح الحقيقة؛ عقب إثارة الفيديو للجدل.

وكشفت إدارة العلاقات العامة أن الفيديو الذي انتشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقي ولكن ما ظهر في الفيديو هو مبادرة لمكافحة السمنة؛ وليس رقص في المطلق.

وأوضحت الإدارة أن رقص الممارسين الصحيين؛ هو في إطار فعالية يطلق عليها اسم ” يوم الرشاقة ” ؛ ويقام لمدة يومين.

وقالت إن الهدف من الرقص هو تقديم عرض رياضي شيق؛ لجذب المواطنين للقيام بالنشاط البدني ومكافحة السمنة، موضحة أن الفيديو تم تصويره في البرج الشمالي بمستشفى الملك فيصل التخصصي.