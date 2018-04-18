” الملك فيصل التخصصي ” تكشف حقيقة فيديو رقص ممارسين صحيين بالمستشفى
بالتزامن مع انتشار فيديو يرصد قيام ممارسين صحيين بالرقص في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض؛ خرجت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى لتوضح الحقيقة؛ عقب إثارة الفيديو للجدل.
وكشفت إدارة العلاقات العامة أن الفيديو الذي انتشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقي ولكن ما ظهر في الفيديو هو مبادرة لمكافحة السمنة؛ وليس رقص في المطلق.
وأوضحت الإدارة أن رقص الممارسين الصحيين؛ هو في إطار فعالية يطلق عليها اسم ” يوم الرشاقة ” ؛ ويقام لمدة يومين.
وقالت إن الهدف من الرقص هو تقديم عرض رياضي شيق؛ لجذب المواطنين للقيام بالنشاط البدني ومكافحة السمنة، موضحة أن الفيديو تم تصويره في البرج الشمالي بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
فهد[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 50 دقيقة
والله فكرة جيدة
نهى[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 44 دقيقة
اللي يشوف الفيديو ما يصدق ان هذا هو الموضوع
خلود[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا ودي اشارك هههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 4521 ] نشر منذ 26 دقيقة
وأوضحت الإدارة أن رقص الممارسين الصحيين؛ هو في إطار فعالية يطلق عليها اسم ” يوم الرشاقة ” ؛ ويقام لمدة يومين.*!!!!!!!!
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هذا مستشفى ولا نادي **؟! يا أدارة المستشفى * هذه مسخرة *!!
علي الغامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
عادي اذا الموضوع للتثقيف