8 إصابات في حادث تصادم على طريق الحرة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر في مكة المكرمة، بلاغ عن وجود حادث تصادم وقع على مركبة وذلك في طريق الحرة باتجاه العوالة مما خلف وراءه عدداً من الإصابات.

وقال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ المبدئي والذي يفيد عن وجود أربع حالات وبدورها قامت توجيه فرقتي اسعافية وعند الوصول اتضح ان الموقع به 8 اصابات .

وأضاف: على اثرها تم تدعيم الموقع بالفرق اللازمة في حين تم التعامل مع الحالات المتواجدة بالموقع لحين وصول فرق الدعم.

وأوضح أن الحالات جميعها متوسطة وقد تعاملت معها الفرق الاسعافية كما هو ماتبع في وجود حالات التعدد من فرزها وتقديم العناية اللازمة .