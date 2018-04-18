صفعة قوية تخسف الأرض بتصريحات بوق تنظيم الحمدين ” العذبة “
وجهت دارة الملك عبدالعزيز ، صفعة جديدة لأحد أبرز أبواق تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب ، وهو الفاسد عبدالله العذبة ، بعدما قامت بالرد على الوثائق التي نشرتها مكتبة قطر والتي تزعم خلالها أن الملك المؤسس تقاضى أموالًا من بريطانيا ، بهدف التشويش على إنجازاتها المستمرة .
وردت الدارة على هذه الافتراءات التي اختلقها ” العذبة ” ، قائلة : هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات كانت ضمن سياسة بريطانيا لمنع الملك عبدالعزيز من أن يمتد بنفوذه الى مناطق تحت نفوذها آنذاك وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى وهي الأرض التي تعيش أنت اليوم فيها .
ولم تكتف إدارة دارة الملك عبدالعزيز بذلك ، حيث تابعت توجيه الضربات الموجعة للذيل القطري عبدالله العذبة ، مضيفة ” لا تفرح لأنك أثبت السبب وراء المشاهرة ونسيت أن مصطلح الاحتلال هو من نسج خيالك لأن الملك عبدالعزيز يقدر الأخوة والجيرة ويحترمها ” .
واستطردت ” وفي عام ١٣٢٣هـ/١٩٠٥م طلب الشيخ قاسم رحمه الله العون من الملك عبدالعزيز ضد أخيه الشيخ أحمد آل ثاني الذي قام ضد الشيخ قاسم فوصله الملك عبدالعزيز في الدوحة ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 6040 ] نشر منذ 28 دقيقة
تسليم يمين صاحب فكرة قناة سلوى فهذا احد الردود العملية على مجرمي جزيرة شرق ما وراء سلوى والباقي أشد عليهم واقوى أن شاء الله لإخفاء قطرائيل من الخارطة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45881 ] نشر منذ 27 دقيقة
انت لهاالحين لك وجه تتكلم يالـ ( العزبه ) ..؟
.. إخسأ خسئت ايها الحقير لاتعدُ قدرك ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 24 دقيقة
كيف لك وجه تحكي بعد كل هذي
يجب أن تعودوا إلى الجحور
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 10 دقائق
عبدالله الكذبه راح يندم على كل كلمه قالها عن اسياده ولنا في القذافي اكبر دليل
واتمنى انه يطيح بيدي انا