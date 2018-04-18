وظائف شاغرة في شركة صدارة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدقق حسابات، مهندس ثاني الموثوقية، أخصائي الشؤون العامة، أخصائي الشؤون الحكومية، مسؤول اتصالات تكنولوجيا المعلومات، أخصائي مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات، مهندس تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى أخصائي الرواتب، مهندس أول تكنولوجيا المعلومات، مهندس الامتثال البيئة والصحة والسلامة عدد وظيفتين، أخصائي اكتساب المواهب.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أبريل 2018م.

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