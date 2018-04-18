دجالة توهم ضحاياها بأنها تعالج بماء الذهب.. وتسرق مجوهراتهن

راشد آل شريه(صدى):

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي شرطة نجران، اليوم الأربعاء، في ضبط سيدة دجالة؛ على خلفية احتيالها على المواطنين، بإدعاءها أنها تعالج الأمراض بماء الذهب.

وكشف الرائد عبدالله بن محمد العشوي، المتحدث باسم شرطة نجران، أن السيدة المحتالة في العقد الثالث من عمرها؛ وتحصل على ضحاياها عبر تطبيق ” واتس آب ” ؛ حيث تطلب منهم كامل الذهب الخاص بهم، وتقوم بغسله ومن ثم تضع العلاج اللازم لهم في الماء الذي غسلت به الذهب؛ حيث تنجح في إهامهم بأن تلك الطريقة هي العلاج.

وتقوم المحتالة بعد الحصول على الذهب ببيعه بمساعدة عامل يمني الجنسية.

ووجه المتحدث باسم شرطة نجران رسالة تحذيرية إلى المواطنين من الدجالين والمشعوذين؛ المستغلين لحاجة المواطنين إلى العلاج.