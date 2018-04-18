آل الشيخ يرسل الطفل الموهوب خالد الأصبحي إلى اليونايتد

طلال الغامدي(صدى):

تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بإرسال اللاعب الطفل الموهوب خالد بن علي الأصبحي إلى نادي مانشستر يونايتد.

وفي هذا السياق وجه والد الطفل الموهوب، علي الأصبحي، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، الشكر إلى تركي آل الشيخ قائلًا: ” نسأل الله ان تكون بداية خير لخالد واخوانه واللاعبين الناشئين بالمملكة شكراً ابوناصر ” .

ومن المقرر أن ينضم الطفل الموهوب إلى مران اليونايتد؛ حتى يُثري موهبته بشكل أكبر.