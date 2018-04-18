” مدني محايل ” يخمد حريقًا اندلع بمدرسة ابتدائية في قنا

أبها(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني ، حريقًا اندلع صباح اليوم الأربعاء، داخل أحد الفصول الدراسية بمدرسة الاعتدال في مكتب قنا، وذلك خلال فترة وجيزة .

وقامت الفرق المختصة ، بإخلاء 80 طالبًا ومعلمًا ، بينما حرصت الجهات الأمنية على التواجد ومباشرة الحادث على الفور .

ومن جانبه ، أكد مدير تعليم محايل ، منصور آل شريم ، إن الحريق شب في مكيف بالصف السادس الابتدائي ، في حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا ، مضيفًا أنه تم إبلاغ مدير مكتب التعليم بقنا ليباشر مسؤول الأمن ومسؤول المباني والصيانة الموقع .

ووجه ” آل شريم ” الشكر لله تعالى على سلامة جميع منسوبي المدرسة ، ثم حرص على توجيه الشكر إلى إدارة المدرسة لحسن التصرف وسرعته، وفقًا لما تدربوا عليه ضمن إجراءات الأمن والسلامة في وقت سابق .

