بالصور.. انطلاق أول شاحنة فولفو كهربائية بالكامل

ستوكهولم(صدى):

تقدم صانعة السيارات السويدية للشاحنات رسمياً ، فولفو FL إلكتريك والتي تم تصميمها لأجل توزيع البضائع في المدن بمحرك ذو انبعاثات صفرية صديق بالبيئة.

يٌشار إلى أنه لم تعد هناك علاقة بفولفو للسيارات وفولفو للشاحنات ، رغم أنهما يتشاركان التاريخ والاسم والعلامة التجارية وحتى المصانع ، حيث أن جيلي تمتلك صانعة السيارات بالكامل، في حين أن صانعة الشاحنات لا تزال شركة مستقلة بذاتها، بالرغم من شراء العلامة الصينية حصة صغيرة فيها مؤخراً.

ومن أهم مواصفات الشاحنة ، تمتلك موتور كهربائي بقوة 248 حصان و425 نيوتن.متر من عزم الدوران يدعمه بين 2-6 بطاريات ليثيوم-أيون حسب الفئة التي يتم اختيارها، ما يولد بين 100-300 كيلوواط ومدى كهربائي يكفي قطع 300 كيلومتر .. على أن يتم شحن FL إلكتريك بالكامل خلال ساعتين عبر محطة الشحن، أو 10 ساعات عبر قابس بالمنزل.

والجدير بالذكر أن هذه هي أول شاحنة كهربائية بالكامل تقدمها فولفو، إلا أن صانعة السيارات السويدية تقدّم شاحنات هايبرد منذ عدة سنوات، كما أن قسم الحافلات فيها ينتج مركبات كهربائية للنقل منذ 8 سنوات، كما تخطط فولفو للشاحنات إطلاق المزيد من الموديلات العاملة بالبطاريات في المستقبل.