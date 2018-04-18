5 حيل بسيطة لإدخال السعادة إلى قلب زوجك

أماني الغامدي(صدى):

قال خبير في العلاقات الزوجية، إنه على المرأة أن تٌخلص زوجها من حالته السلبية وإدخال السعادة إلى قلبه، مٌشيراً إلى أن الرجل عادة ما يشعر بالإنهاك وتنتابه أحاسيس سلبية قد تؤثر على علاقته الزوجية والأسرية بسبب متاعب الحياة وضغوطات العمل .

وكشف الخبير عن 5 حيل تستطيع المرأة بها إدخال السعادة إلى قلب زوجها :

1- اجعلي زوجك يستمتع بالأشياء بمفرده

هذه قاعدة ذهبية يجب عليك اتباعها لإسعاد زوجك بغض النظر عن طول فترة زواجكما. خططي لرحلة مفاجئة لزوجك مع أصدقائه المقربين ليستمتع بهذه الرحلة بعيداً عن ضغوط الحياة الزوجية، فهو بحاجة إلى قضاء بعض الوقت بمعزل عن الالتزامات الزوجية بين الحين والآخر.

2- انضمي إليه في أنشطته إن طلب ذلك

من المفيد أن تشاركي زوجك في النشاطات المفضلة لديه، فهذا الأمر يمكن أن يعيد الألق لعلاقتكما ويدخل السرور إلى قلبه، ويشجعه على التقرب منك أكثر فأكثر.

3- أعدي له أطعمته المفضلة

إذا كان زوجك من عشاق الطعام، حاولي إعداد أطباقه المفضلة في المنزل. فبعد إعداد الوجبة بإتقان، قدميها له بطريقة تظهر اهتمامك وحبك له، وتذكري المقولة المعروفة: ” أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته ” .

4- قدري جهود زوجك مهما كانت بسيطة

حاولي أن تشكري زوجك على جهوده وكل ما يقوم به من أجلك ومن أجل أسرتك. إضافة إلى ذلك عبري عن امتنانك وتقديرك للجهود بأي طريقة تجديها مناسبة فالرجل يشعر بالرضى والسعادة عندما يحس بأن زوجته تقدر ما يفعل.

5- عبري عن إعجابك به

من المفيد أن تحاولي التعبير عن إعجابك بشخصية زوجك أو مهاراته أو مواهبه، واحرصي على أن تبدي اعتزازك به.