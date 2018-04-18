عرض سعودي ضخم لشراء نادي روما الإيطالي
كشفت مصادر عن تلقي نادي روما الإيطالي لعرض ضخم من مستثمرين سعوديين لشراء النادي.
وقالت مصادر إن المستثمرين عرضوا مبلع 1.5 مليار يورو؛ لشراء النادي الإيطالي من مالكه جيمس بالوتا.
وأشارت إلى أن ” بالوتا ” يفكر جديًا في قبول عرض المستثمرين؛ الذي من المقرر أن تنتهي مهلته بحلول 31 مايو المقبل.
أبو ريان 2017[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 31 دقيقة
من طلب شراء نادي روما أحد هؤلاء الثلاثة
1) الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ( الرمز الأهلاوي الوفي )
2) أعضاء شرف سابقين في نادي الهلال
3) الأمير فيصل بن تركي بن ناصر ( كحيلان)
وغدا لناظره قريب…