عرض سعودي ضخم لشراء نادي روما الإيطالي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تلقي نادي روما الإيطالي لعرض ضخم من مستثمرين سعوديين لشراء النادي.

وقالت مصادر إن المستثمرين عرضوا مبلع 1.5 مليار يورو؛ لشراء النادي الإيطالي من مالكه جيمس بالوتا.

وأشارت إلى أن ” بالوتا ” يفكر جديًا في قبول عرض المستثمرين؛ الذي من المقرر أن تنتهي مهلته بحلول 31 مايو المقبل.