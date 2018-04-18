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توقعات بهطول أمطار ربيعية على عدة مناطق بالمملكة لمدة أسبوع

توقعات بهطول أمطار ربيعية على عدة مناطق بالمملكة لمدة أسبوع
عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بتأثر معظم مناطق المملكة بحالة ممطرة ربيعية ، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة ، اعتبارًا من مساء يوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن المناطق التي تتأثر بالحالة المطرية ، هي مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية منها ، لتمتد حتى مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية .

ولفتت إلى أن يومي السبت والأحد ، سيشهدان تأثير هذه الحالة الجوية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ، مضيفة أن هناك توقعات بأن تصحب الحالة الممطرة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار إلى والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة أجزاء من المملكة .

وأوضحت أن هذه المناطق تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة ، لتمتد إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية .

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم في الساعة ، يومي السبت والأحد خلال النهار على أجزاء من هذه المناطق ، وهو ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45881 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم امنحنا خيرها وجنبنا شرها ,, آمين ,,

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