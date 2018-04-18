أمير تبوك يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالإمارة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني وعدد من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حصول مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك على المركز الأول وجائزة التميز على مستوى مديريات الدفاع على مناطق المملكة لعام 2017 م .

وفي بداية اللقاء رحب بهم سموه وهنائهم على هذا الانجاز وقال سموه ان هذا الانجاز شيء نفاخر به كما يفاخر به سمو وزير الداخلية ومعالي مدير عام الدفاع المدني مثنيا سموه على مايبذله رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود مميزه اثمرت نتائجها على تحقيق هذا الانجاز .

من جهته اعرب اللواء الشمراني عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته المستمرة والتي كانت حافز لنا على بذل المزيد من الجهد.