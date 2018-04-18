الأمير فهد بن سلطان على الاستعدادات لإقامة بطولة تبوك الدولية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالإمارة مدير عام شركة RPM الشركة المنظمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم علي رماح الذي قدم لسمو امير المنطقة تقرير مفصل عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة .

وفي بداية اللقاء اعرب سمو امير منطقة تبوك عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ على دعمه لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم في نسختها الثالثة مؤكدا سموه على اتخاذ كافة الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة واظهاراها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عرفت عنه الدورة، مشيدا سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق للبطولة في نسختها الاولى والثانية.

من جهته اعرب مدير شركة RPM المنظمة للبطولة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم منذ انطلاقها وتوجيهات سموه المستمرة للإعداد للبطولة في نسختها الثالثة.

موضحا الى ان هذه الدورة تلقت موافقة فرق الهلال السعودي والشباب السعودي والمريخ السوداني بالإضافة الى ثلاثة اندية سوف يتم الاعلان عنها لاحقا .