فيديو نادر لـ ” عيون الأفلاج ” يعود لعام 1987

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، منطقة عيون الأفلاج في جنوب الرياض، والتي كانت تُشكل بُحيرة كبيرة ومُتنزهًا للمواطنين، وذلك قبل أن تجف بشكل كامل في الوقت الحالي، ويعود تصوير هذا الفيديو، إلى عام 1987م.

جدير بالذكر، أن منطقة الأفلاج، كانت تحوي 17 عين ماء حتى زمن قريب، مصدرها من المياه الجوفية التي تجري تحت إقليم اليمامة القديم منذ أقدم العصور، وقد كانت المياه تنساح من بعض هذه العيون لتشكل قنوات يمكن الاستفادة منها في الزراعة، ولذلك تسمى إحدى مناطق الأفلاج بالسيح الشمالي، والأخرى بالسيح الجنوبي.

وكانت هذه العيون أشبه بالبحيرات من حيث الحجم، إذ بلغ طول إحداها كيلومترًا كاملًا، في حين كانت تصل في عمقها إلى ما يزيد عن الثلاثين متراً، إلا أنها جفّت جميعها تقريبًا في الثمانينات من القرن العشرين بعد استهلاك المياه الجوفية في زراعة القمح.

ويشار إلى أن ” عين الرأس ” ، هي أكبر عيون الأفلاج مساحة، وقد أحاطتها وزارة الزراعة بسور شائك، فضلًا عن أنها تعد آخر عين جفت من عيون الأفلاج، حيث جفت بشكل نهائي عام 2000 تقريبًأ.