بعد الأنباء عن هروبه.. المولد يعود لمران ليفانتي

نواف السالم(صدى):

شارك لاعب الاتحاد السابق فهد المولد، اليوم الأربعاء، في مران فريقه الإسباني ليفانتي بشكل منفرد على ملعت سيوتات دي فالنسيا.

وجاءت مشاركة ” المولد ” لتنفي الأنباء التي انتشرت حول هروبه من ليفانتي؛ بعد أن أخذ إذن من النادي الإسباني لحل مشكلة خاصة به في المملكة، وتغيب لمدة 5 أيام.

وفي هذا السياق قال المدير الفني لليفانتي باكو لوبيث: ” وصل فهد صباح اليوم ولذلك تدرب بمفرده، ولن يتدرب برفقه اللاعبين المستدعين لمبارة ملقا، النادي كان على علم بكل شيء، ولكن لا نعلم بالضبط سر التأخير “.

وكان المسؤولين في ليفانتي حاولوا الاتصال بالمولد، خلال الـ 5 أيام الماضية، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليه، مما جعل الصحف الإسبانية تشير إلى هروبه.

وظهر المولد أمس في فيديو مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، ليؤكد على عودته قريبًا للاتحاد، والرحيل عن الدوري الإسباني.

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