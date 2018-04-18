ارتفاع أسعار مدارس تدريب القيادة للنساء بنسبة 1000%

نايف السالم(صدى):

بعد القرار التي اتخذته المملكة؛ للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات، وإصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، تسارعت الكثيرات للالتحاق بمدارس القيادة؛ ليمنح ذلك التهافت، مدارس القيادة فرصة للاستغلال، حيث تضاعفت أسعارها بنسبة 1000%.

وفي هذا السياق، قال الكاتب صالح بن حنيتم، خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” ، المذاع على قناة ” الإخبارية ” ، أن ارتفاع هذه أسعار مدارس قيادة السيارات للنساء؛ يعود لجودة النظام الخاص بهذه المدارس، فهي تتمتع بمواصفات عالمية، بالإضافة لوجود أجهزة محاكاة تكلف الكثير.