برمو فيديو كليب جديد لبلقيس قبل ولادتها بأيام

فهمي محمد(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ برومو كليب اجتماعي وكوميدي لأغنيتها ” النفسية محتاجة ” من ألبومها الأخير ” أراهنكم ” قبل ولادتها بأيام .

وقررت بلقيس أنتقدم في هذا العمل المصور الجديد لأغنية ” النفسية محتاجة ” التي طرحتها في ألبومها الأخير ” أراهنكم ” ، شكلاً مختلفاً كلياً عما قدمته في الأغنية المصورة الأخيرة ” حقير الشوق ” الذي حقق إنتشاراً ونجاحاً كبيراً بين الجمهور .

وقالت: ” هذه هي فترة الإمتحانات عند الطلاب وفترة شح الإجازات، لذلك أحببت أن أطلق هذا الفيديو كليب المصوّر ضمن سيناريو إجتماعي كوميدي جميل، وفي هذا الوقت بالتحديد لزرع الفرح والترفيه بين الجمهور، خاصة وأن أغنية ” النفسية محتاجة ” وطريقة تصويرها ستساعد في زرع السعادة بينهم وتحميسهم للإجازات المقبلة ” ، مؤكدة أن دورها ورسالتها من خلال الفن الذي تقدمه، هدفه زرع المحبة والأمل عند الناس جميعاً.