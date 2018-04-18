مبيد ” فوسفيد الألمنيوم ” يتحول إلى مادة مميتة

حمود العنزي(صدى):

يعد مبيد ” فوسفيد الألمنيوم ” مستحضر لتبخير المستودعات الكبيرة التي تخزن الحبوب، للتخلص من الحشرات التي قد تصيب الحبوب، ذلك بشرط عدم وجود شخص في مكان الاستخدام.

وعلى الرغم من كونه مجرد مبيد حشري؛ تحول ” الفوسفين ” أو ” فوسفيد الألمنيوم ” إلى مادة مميتة، حيث تسبب في وفاة رجل وإصابة شاب وفتاة بالاختناق في الرياض بعد أن تم استخدامه كمبيد لمكافحة الحشرات في المنازل.

ويعد غاز الفوسفين غاز عالي السمية عند تعرضه للرطوبة والمياه، بينما تشبه رائحته رائحة البيض أو السمك الفاسد، الأمر الذي جعله لا يستخدم في المباني السكنية؛ حيث أنه سريع الانتشار والتسلق عبر أنابيب المجاري والمناور الداخلية.

وتعتبر أبرز أعراض الإصابة به هي: الدوخة وعدم القدرة على التركيز، والغثيان، وإعياء شديد، واضطراب في الجهاز التنفسي، بينما يجب سرعة نقل المصاب بالغاز إلى المستشفى عند التعرض له وتعريف الطبيب بالمادة التي تعرض لها.