” الترفيه ” تطلق عدة فعاليات لإدخال البهجة على سكان المملكة بالعطلة الأسبوعية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاقها عدة فعاليات بمختلف مناطق المملكة، بعطلة نهاية الأسبوع الجاري، في سبيل إدخال البهجة على سكان المملكة العربية السعودية وزوارها، حيث يحيي الفنانان عبادي الجوهر ووليد الشامي، أمسية فنية ضمن ليالي جدة يوم الجمعة المقبل 20 أبريل، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

فيما تقام فعالية ” رايز اب ” الشاطئية للعائلات والأفراد في جدة، في الفترة من 18 إلى 21 أبريل في كورنيش جدة، كما تقام فعالية ” مهرجان الألوان ” في الفترة من 19 إلى 21 أبريل في طريق الملك عبدالعزيز(أرض أسوة)، حيث سيكون للأطفال مع أسرهم المتعة باستخدام الألوان مع الكثير من الأنشطة المتنوعة.

في حين تقام أمسية ” ليلة حجازية ” السبت المقبل 21 أبريل في قاعة الملكات التي سيحييها كلٌّ من الفنان علي عبدالكريم والفنان الدكتور عبدالله رشاد والفنان طلال سلامة.

وفي العاصمة الرياض، تواصل فعالية ” هانتد لاند ” نشاطاتها لعشاق الإثارة والرعب في مطار بنبان، أيام الخميس والجمعة والسبت من الخامسة عصراً حتى الـ 11 مساءً.

كما ستقام في الفترة من 19 إلى 21 أبريل فعالية ” عالم أزرق ” في محطة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتي تحتفل بذوي التوحد وأسرهم، في حين تواصل ” باركرز إكس ” في حديقة برج الفيصلية نهاية فعالياتها إلى 21 أبريل.

أما عن أبها، فستصل المسرحية الكوميدية ” ولد بطنها ” إلى آخر محطاتها في المملكة، وذلك على مسرح المفتاحة في أيام الخميس والجمعة والسبت، وفي نجران، تقام فعالية ” تراثنا مفخرة الماضي وعز الحاضر ” في منتزه أبا الرشاش من 18 إلى 27 أبريل.

فيما تشهد المنطقة الشرقية عددًا من الفعاليات الترفيهية، حيث ستقام في الواجهة البحرية بالخبر فعالية ” نصف القمر ” في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، في حين تقام فعالية ” أرض الهدايا ” بحديقة إسكان الخبر، في الفترة من 19 إلى 22 أبريل والتي ستسلط الضوء بشكل كبير على قيادة المرأة السيارة مع قرب الموعد المحدد لها.

وفي الأحساء، تقام في الأرض المقابلة للراشد تاون سكوير فعالية ” فلاش باك ” في الفترة من 19 إلى 23 أبريل، والتي تجمع الكبار والصغار للاستمتاع بأجواء السبعينات الميلادية كعروض السيارات والموسيقى القديمة.