ردا على الفيديو المتداول.. أمانة حائل تحيل سيدة ” الفود ترك ” للإدارة القانونية

على العنزى(صدى):

ردت أمانة منطقة حائل، اليوم الأربعاء، على الفيديو التي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض العربات المتنقلة للأطعمة السريعة، أو ما تسمى بـ ” فود ترك ” للتكسير من قبل إحدى البلديات الفرعية وسط حائل والتابعة لأمانة حائل.

حيث عبر سعد الثويني، المتحدث باسم أمانة منطقة حائل، عن صعوبة الحديث في الوقت الحالي حول مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: ” إن موضوع الفيديو المتداول لدى الإدارة القانونية في أمانة حائل، ومن الصعب التحدث عنه لحين الانتهاء من الإجراءات ” .

جدير بالذكر، أنه قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو لـ ” مواطنة ” تتهم بلدية حائل، بالعبث وإتلاف عربة ” الفود ترك ” الخاصة بها، حيث قامت بتصوير فيديو قصير لم يتجاوز 47 ثانية، عن معاناة عربات الأطعمة والمشروبات المتنقلة التي تعرضت للتكسير والتخريب على حد وصفها، مطالبة ومناشدة المسؤولين التدخل في الأمر.

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