بالفيديو.. الإعلامية روزانا اليامي تكشف حقيقة ارتباطها بأمير سعودي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ع السيف ” ، عن حقيقة انتشار أخبار عن أرتباطها بأمير سعودي .

وقالت روزانا خلال البرنامج ، كان في مشروع أرتباط إنه كان هناك مشروع ارتباط “ خطوبة ” ، رافضة أن تصنف الشخصية، مؤكّدة أنّ المناصب لا تعنيها، سواء كان أميرًا، أو وزيرًا، أو شخصًا عادياً من المجتمع.

وأكدت روزانا ، إنها من أوائل السعوديّات في الإعلام وليس في التحرر، موضحة أن النظرة للإعلامية سابقاً كانت تعتبر تحرراً.

وحول اختلاف الفكر بينها وبين خطيبها السابق، الذي قيل إنه متديّن مقارنة بها كصحفية وإعلامية متحرّرة، قالت اليامي، إن الارتباط عادة لا يجمع كل الأشخاص المتشابهين، فمن الممكن أنْ يجتمع شخصان مختلفان تماماً عن بعضهما، فالموضوع نسبة وتناسب، وليس هناك اختلاف بالمطلق.

وقالت روزانا ، أن المجتمع السعودي لم يكن مغلقاً طوال عمره، وأنّ المرأة السعودية منفتحة جداً، وتتمتّع بخصوصية عالية؛ فهي امرأة منفتحة وصاحبة فكر من الدرجة الأولى، وعندها نجاحات وتعتبر من أكثر سيدات العالم أناقة وجمالاً، ولكنها وُضعتْ في إطار فَرض عليها تلك الخصوصية في الماضي، مؤكدة أنها فتاة عادية وتعيش حياتها بطبيعية.