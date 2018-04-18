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الجامعة الأردنية تمنح السعودي عبدالله السهلي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية

الجامعة الأردنية تمنح السعودي عبدالله السهلي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية
سعيد العجل(صدى):

نال الباحث عبدالله حمود السهلي الدبلوماسي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمّان اليوم ، درجة الدكتوراة من كلية الدراسات العليا قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية.

وناقشت الرسالة الموسومة تحت عنوان ” العلاقات الأمريكية الايرانية خلال فترة الرئيس اوباما وأثرها على أمن دول الخليج العربي” ، مسار المتغيرات الكبرى التي شهدتها العلاقة الأمريكية الايرانية أثناء وبعد توقيع الاتفاق النووي الايراني وما عكسته هذه المتغيرات على أمن دول الخليج العربي.

وبعد مناقشة الباحث العلنية ، قررت اللجنة مجتمعة منح الباحث درجة الدكتوراه.

وتكونت اللجنة المشكلة للحكم علي الرسالة من ، معالي الاستاذ الدكتور فيصل عودة الرفوع ، معالي الاستاذ الدكتور أمين عواد المشاقبة ، عطوفة الاستاذ الدكتور محمد خير عيادات ، سعادة النائب السابق الاستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة ، عطوفة الاستاذ الدكتور عمر حمدان الحضرمي.


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