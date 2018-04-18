بالصور.. الكشف عن ” رينو كليو RS 2020 ” بمحرك 1.8 Energy TCe

باريس(صدى):

كشف مسئولو معرض باريس للسيارات، عن تقديم رينو كليو الجديدة، التي تتمتع بتصميم مميز وتجمع بين تصميم الموديل التجريبي Symbioz وميجان الجديدة.

كما ستتشارك السيارة الشاسيه مع كابتشر الجديدة كلياً ونيسان جوك والبديل المرتقب لميتسوبيشي ميراج بجانب نسحة ASX وغيرها. وتتمتع السيارة بتصميم مميز والموديل الأولي.

وبخصوص السيارة الهاتشباك المدمجة فهي تتمتع بمحرك 1.8 Energy TCe رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني مشترك مع موديل ألياين A110 الرياضي ، وهو نفس المحرك الذي سيتواجد في كليو RS كذلك حسب قول فيليب بيرنت المدير العام لبرمجيات منظومات الدفع في الشركة.

وبتوقع انتظار وصول كليو الجديدة للتجار في بداية 2019 ، فيتوقع تقديم نسحة كليو RS الجديدة كلياً في وقت لاحق. والجيل الحالي من السيارة يأتي بمحرك 1.6 لتر بشاحنين توربينيين بينما الموديل الجديد يعد بأن يكون أكثر اثارة من كليو RS 220 EDC Trophy ، ومن حيث القوة يتوقع أن تزيد عن قوة الموديل الأخير البالغ قوته 217 حصان مع عزم دوران 280 نيوتن متر.

وستقلل رينو سبورت من قوة المحرك 1.8 Energy TCe لتجنب الاقتراب من قوة ميجان RS ولكن كليو RS ستتفوق في القوة على فورد فييستا ST ويتوقع أن تكون قوة المحرك بين 222 و227 حصان.