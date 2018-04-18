مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم مركبتين برجال ألمع

أبها(صدى):

شهدت محافظة رجال ألمع، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم لسيارتين على طريق حبيل رجال ألمع – الدرب، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرون.

ومن جهته، أعلن محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، عن تلقي عمليات المنطقة بلاغًا في الساعة 7:47، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع تصادم على طريق البتيلة باتجاه جسر الدرب، بين سيارة من طراز ” داتسون نيسان ” ، وأخرى صالون ” لاند كروزر ” ، كانت تقلّ عائلة.

وأشار إلى أنه قد انطلقت ثلاث فرق إسعافية تابعة لـ ” هلال عسير ” ، فضلًا عن فرقة إسعافية من ” هلال جازان ” إلى الموقع، فيما تم نقل حالتين خطيرتين إلى مستشفى رجال ألمع، في حين قام المواطنين بنقل الحالة الثالثة.