بالفيديو.. انقطاع الكهرباء عن مدرسة بالطائف.. والسبب ” قط “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انقطعت الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن مبنى ابتدائية المغيرة بن شعبة بالطائف، وبعض المباني السكنية المجاورة؛ وذلك بسب تسلل ” قط ” داخل الطبلون الكهربائي.

وبالتطرق لما حدث، اكتشف فريق الطوارئ بالشركة وجود ” القط ” ملتصقًا بعد احتراقه صعقًا، داخل الطبلون الكهربائي، حيث تسلل بداخله وعبث بمكوناته، وسارعت شركة الكهرباء بالطائف؛ لمباشرة الحادث، وأعادت الخدمة الكهربائية عن طريق المولد الاحتياطي.

من الجدير بالذكر، أن طبلون الكهرباء، كان مفتوحًا طوال اليومين الماضيين؛ مما دفع إدارة المدرسة؛ لإبلاغ الشركة؛ للحضور ومتابعته؛ حرصًا على سلامة الطلاب؛ كونه يشكل خطورة.