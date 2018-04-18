بالفيديو.. ضبط مصنع للزيوت غير مرخص في الخرج

علي القحطاني(صدى):

تمكن رجال الرقابة في وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، من ضبط مزرعة في محافظة الخرج بمنطقة الرياض، تم تحويلها إلى مصنع للغش في أنواع الزيوت واعادة تصنيعها دون ترخيص أو بيانات تجارية.

وأوضح عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم إنتاج أكثر من 12 نوع من زيوت السيارات في المصنع المخالف.

وأضاف ” الحسين ” أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، بالإضافة إلى إغلاق المزرعة واستدعاء صاحبها لإكمال الاجراءات النظامية.

وفي السياق نفسه، نشر المتحدث باسم التجارة والاستثمار مقطع فيديو يوضح المصنع المخالف والمضبوطات التي تحفظت عليها الوزارة.