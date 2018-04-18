بالفيديو.. فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفيل يقطع منتصف الطريق في جنوب أفريقيا لممارسة الرياضة .
وظهر الفيل في الفيديو وهو يعبر الطريق ثم توقف على حافة الطريق وبدأ بتحريك قدمه الخلفية إلى الأمام والخلف كما لو أنه يمارس أحد تمارين اليوغا ، وعندما انتهى بدأ بهز أذنيه .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45873 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههه ,,
,, يتمرن الفلفول ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4520 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههههههههههههه
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فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة *** شكله مطفي النور *!!!!!!!!! ههههههههههههههه