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بالفيديو.. فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة

بالفيديو.. فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة
كيب تاون(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفيل يقطع منتصف الطريق في جنوب أفريقيا لممارسة الرياضة .

وظهر الفيل في الفيديو وهو يعبر الطريق ثم توقف على حافة الطريق وبدأ بتحريك قدمه الخلفية إلى الأمام والخلف كما لو أنه يمارس أحد تمارين اليوغا ، وعندما انتهى بدأ بهز أذنيه .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45873 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههه ,,

,, يتمرن الفلفول ,,

[ عدد التعليقات: 4520 ] نشر منذ 9 دقائق

هههههههههههههههه
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فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة *** شكله مطفي النور *!!!!!!!!! ههههههههههههههه

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