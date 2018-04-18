بالفيديو.. فيل يقطع الطريق لممارسة الرياضة

كيب تاون(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لفيل يقطع منتصف الطريق في جنوب أفريقيا لممارسة الرياضة .

وظهر الفيل في الفيديو وهو يعبر الطريق ثم توقف على حافة الطريق وبدأ بتحريك قدمه الخلفية إلى الأمام والخلف كما لو أنه يمارس أحد تمارين اليوغا ، وعندما انتهى بدأ بهز أذنيه .