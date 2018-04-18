هيئة الثقافة تقيم أياما ثقافية عن السينما والمسرح والفنون في المدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

تنظم الهيئة العامة للثقافة غدا الخميس 19 أبريل مهرجان (الأيام الثقافية) والتي تقام في المدينة المنورة، وتستمر ثلاثة أيام، في حديقة الملك فهد المركزية والمركز الثقافي، وتتضمن العديد من العروض والأعمال الفنية والتدريب على ورش العمل المتنوعة وتقديم العديد من التجارب.

وتشمل الفعاليات تقديم عرضين سينمائيين تتضمن فيلم ” فضيلة أن تكون لا أحد ” وهو إخراج بدر الحمود وبطولة الفنانين إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري، وفيلم ” ذاكرة فوتوغرافية ” إخراج طارق الدخيل الله وبطولة الفنان خالد صقر، إضافة لتقديم أعمال مسرحية تتضمن ” مسرح الشارع ” من إخراج زكريا المومني، ومسرحية ” رؤية ” تأليف بادي التميمي، وتمثيل بادي التميمي وأحمد المطيري، ومسرحية “الركب المديني” تأليف وفاء الطيب، مسرحية “أهل أول” والتي قام بتأليفها مجموعة من المؤلفين.

وستقام ضمن فعاليات المهرجان ورش متعددة في المجال الثقافي، ومنها، ورشة التمثيل السينمائي والتي يقدمها الفنان خالد الحربي وتستهدف الرجال والنساء وذلك طوال أيام المهرجان، ويستضيفها المركز الثقافي، وتشمل محاورها، الشخصية والتركيز والطاقة والعواطف والتلقائية ومتطلبات الدور السينمائي والفرق بين التمثيل للكوميديا والتراجيديا وتطبيقات عملية على تصوير مشاهد سينمائية للممثلين المتدربين وعرض تجارب في التمثيل السينمائي.

وكذلك ورش عن الرسم والفنون التفاعلية، مثل، الرسم الزيتي للدكتور فؤاد مغربل، والرسم الكاريكاتيري للفنان عيسى التميمي، ورسم البورتريه للفنان محيي الدين شبو، وأعمال الحفر والطباعة للفنانة دينا العليمي، وتنفيذ لوحة في يوم للفنانة ماريا ميان، وفن الكولاج للفنانة غادة الربيع، والرسم بدخان الشمع للفنانة مارية شيخ، والنحت على الأكواب الزجاجية للفنان راشد الدوسري، ورسم الخيل للفنان فارس آل قفلة، ومرسم الطفل للفنانة سعاد بلخضر، وورشة عن فن الغرافيتي للفنان عبدالرحمن الخلاقي، والخط العربي للخطاطين بندر العمري وبشار عالوه ودعاء قواص، والزخرفة الإسلامية للمزخرف أيمن عبدالعاطي، والطباعة للفنان أحمد البار، وبناء اللوحة التشكيلية للفنان عبدالله براك، وفن الخزف للخزاف عمار سعيد.

كما ستقدم تجارب سينمائية في التمثيل السينمائي للفنان مشعل المطيري، وفي الإخراج السينمائي للمخرج طارق الدخيل الله، وأخيرا في صناعة الفيلم القصير للمخرج صالح فؤاد.

إضافة لإقامة برنامج أدبي عبارة عن وقفات شعرية لأدباء المدينة وعروض الفرقة الشعبية وتتضمن العجل والمزمار والزفّة والخبيتي والسمسمية، ومعرض الأعمال الحرفية، وفقرات استعراضات غنائية وطنية للأطفال.