بالفيديو.. والدة المخترع خالد عطيف لأعداء النجاح ” باكية ” : كفوا عن محاربته

نايف السالم(صدى):

عبرت والدة المخترع خالد عطيف، الحاصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمخترعين الدوليين، عن فخرها بولدها واختراعاته التي رفع بها اسم وطنه عاليًا بين دول العالم، واصفة إياه بأنه ” حصاد عمرها ” .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مؤثرة لها في برنامج ” يا هلا ” على فضائية ” روتانا خليجية ” ، قالت فيها أن ما وصل إليه ” خالد ” هو نتاج جهد منها في تربيته بمفردها هو وإخوته لمدة 20 عامًا، وجهد منه في عمل الاختراعات استمر لمدة ست سنوات.

وأعربت الأم عن مدى سعادتها برفع خالد لاسم المملكة وتشريفه لها، رغم أن الخبر السعيد جاء له في ظروف قاسية وهي حزينة على وفاة والدتها، مما انتشلها ولو بقدر بسيط من حالة الحزن التي كانت تمر بها في هذه الفترة.

فيما وجهت والدة ” عطيف ” ، رسالة وهي تبكي لمن يحاربونه، ولا يريدون له الخير، أن يكفوا عن محاربته ويدعموه، ويعترفوا له بالفضل والأحقية فيما حصده، نظير مجهوده الذي يبذله، مشيرة إلى أن ” خالد ” من صغره وهو في عمر الأربع سنوات، كان يريد أن يخدم وطنه.

جدير بالذكر، أن خالد عطيف، الطالب بكلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز، كان قد حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي، المخترعين الدوليين لاختراعه جهازًا للإحساس بالألوان، خاصًا بمساعدة المكفوفين على تحديد الألوان بالإحساس، فيما حاز على جائزة شرفية في الصين، كأفضل مخترع على مستوى العالم.

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