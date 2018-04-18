6 نصائح لجمال ذوات البشرة الداكنة

نورة الشهري(صدى):

كذب خبراء التجميل في العالم ، الاعتقاد السائد لدى النساء بأن البشرة الداكنة غير جذابة، ولا يمكن للمرأة صاحبة تلك البشرة وضع المكياج الذي تتمناه.

وقدم الخبراء بعض النصائح للمرأة ذات البشرة الداكنة لتصبح جميلة ، وأهم تلك النصائح:

– أحبي بشرتك: حيث أن صاحبات البشرة الفاتحة يلجأن لتغميق بشرتهن لما لها من سحر قوي.

– الاعتناء بالشعر: شعر الأفارقة في كثير من الأحيان جاف جدا، فيجب الاعتناء به والابتعاد عن استخدام المعالجات الكيماوية.

– ابحثي عن أدوات تجميل تناسب بشرتك: غالباً ما تواجه النساء من ذوات البشرة الداكنة أزمة في العثور على مكياج مناسب لهن، وخاصة كريم الأساس، لذا عليكِ الاختيار بعناية ما يناسبك.

– احرصي على وضع الواقي من أشعة الشمس: جميع أنواع البشرات تتعرض للاحتراق من أشعة الشمس، لذا عليك الحرص على حمايتها من الشمس لتجنب البقع.

– الألوان الجريئة هي الأنسب: كلما زاد اسمرار البشرة، كانت الألوان القوية والجريئة هي الأفضل والمناسبة لكِ.

– افتخري بملامحك الكبيرة: لا تحاولي إخفاء ملامح وجهك مهما كان حجمها، وخاصة الشفاه الممتلئة، فإن لها سحراً قوياً.