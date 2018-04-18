” أم ” تحتمي بمدرسة بناتها بالمدينة المنورة.. والسبب تهديدات زوجها
أقدمت أم لطالبتين، على الهروب لمدرسة بناتها بالمدينة المنورة؛ خوفًا من تهديدات زوجها، حيث تدخلت الإدارة والجهات الأمنية؛ لاحتواء الواقعة.
وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، فوجئت إدارة إحدى المدارس الابتدائية، بالمدينة المنورة، بحضور إحدى الأمهات، وعليها ملامح الخوف والرعب، بعد أن هددها زوجها وتوعدها، مبينة أنه كان في حالة غير طبيعية.
وأحضر ” الزوج ” طفلهم البالغ عامين، إلى المدرسة، وحاول التهجم على حارس المدرسة، وتلفظ على زوجته، إلا أن حضور شقيق الزوجة، حال دون ذلك، حيث تسلم أخته وأطفالها في ظل وجود أمني.
ابو نواف[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من كل رجل وضع قوته على امراه
المرأة ضعيفه مهما تكلمت لا تجعل قوتك عليها لا يوجد فيها الا لسانه فليحكم الانسان عقله
والله لا يفعل ذلك الا رجل ناقص الرجولة
الا اذا كان الرجل مريض نفسيا أو متعاطي فهذي شي اخر