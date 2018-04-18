” أم ” تحتمي بمدرسة بناتها بالمدينة المنورة.. والسبب تهديدات زوجها

نايف السالم(صدى):

أقدمت أم لطالبتين، على الهروب لمدرسة بناتها بالمدينة المنورة؛ خوفًا من تهديدات زوجها، حيث تدخلت الإدارة والجهات الأمنية؛ لاحتواء الواقعة.

وبالتطرق لتفاصيل الحادثة، فوجئت إدارة إحدى المدارس الابتدائية، بالمدينة المنورة، بحضور إحدى الأمهات، وعليها ملامح الخوف والرعب، بعد أن هددها زوجها وتوعدها، مبينة أنه كان في حالة غير طبيعية.

وأحضر ” الزوج ” طفلهم البالغ عامين، إلى المدرسة، وحاول التهجم على حارس المدرسة، وتلفظ على زوجته، إلا أن حضور شقيق الزوجة، حال دون ذلك، حيث تسلم أخته وأطفالها في ظل وجود أمني.