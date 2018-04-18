سيدة تتهم خادماتها الثلاث بممارسة سحرها هي وعائلتها

أبوظبي(صدى):

اتهمت إمرأة إماراتية، خادماتها الثلاثة اللاتي يعملن لديها بممارسة أعمال سحر وشعوذه عليها وعلى اسرتها.

وتعود الواقعة عندما عثرت السيدة على مواد وتميمات سحرية عبارة عن قصاصات ورقية تحتوي على رموز وكتابات غريبة داخل المنزل، تدل على أن خادماتها يمارسن أعمال سحر وشعوذه على العائلة.

على الفور تقدمت بشكوى لدى الشرطة الإماراتية بالشارقة ، على الفور انتقلت الشرطة للمنزل وبتفتيش غرفة الخادمات تم العثور على مشغولات ذهبية ومشروبات كحولية بحوزتهن، وعليه تم توجيه اتهام بالسرقة لهن وحيازة مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها.

وبمواجهة الخادمات، أنكرن ما اتهامات السيدة لهن، وأكدت إحداهن أن المشغولات الذهبية تعود لها اشترتها من مالها الخاص ولا تعود لربة المنزل ، وتم إحالة القضية للمحكمة .