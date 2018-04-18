بالفيديو.. حادث مروع لسيارة انقلبت بسبب التفحيط

مسقط(صدى):

انقلبت سيارة عدة مرات وألقت بقائدها خارجها ثم احترقت، بسبب ممارسة قائدها التفحيط في ولاية البريمي بسلطنة عمان.

وأوضح مقطع الفيديو انقلاب السيارة عدة مرات متتالية على الطريق، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، وخرج من النافذة بينما احترقت السيارة، وهرب المتجمهرين من حولها خوفًا من شدة وقوة الحادث.

وفي نفس السياق، تمكنت شرطة عمان من ضبط السائق والمركبة، وعمل محضر بالواقعة وفتح التحقيق بها.