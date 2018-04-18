بالفيديو.. حادث مروع لسيارة انقلبت بسبب التفحيط
انقلبت سيارة عدة مرات وألقت بقائدها خارجها ثم احترقت، بسبب ممارسة قائدها التفحيط في ولاية البريمي بسلطنة عمان.
وأوضح مقطع الفيديو انقلاب السيارة عدة مرات متتالية على الطريق، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، وخرج من النافذة بينما احترقت السيارة، وهرب المتجمهرين من حولها خوفًا من شدة وقوة الحادث.
وفي نفس السياق، تمكنت شرطة عمان من ضبط السائق والمركبة، وعمل محضر بالواقعة وفتح التحقيق بها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45873 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2343 ] نشر منذ 12 دقيقة
اللي يدورها يستاهلها…