ترحيل داعشي ” أمريكي سعودي ” من واشنطن

واشنطن(صدى):

قررت الحكومة الأمريكية ترحيل رجل يدعى جون دو ويحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية إلى بلد آخر لم تحدد ما هو بحلول ليل الخميس، وذلك عقب اتهامه في الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

وينوي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل لجون دو، بحجة أن تهمًا بارتكاب أي جرم لم تُوجَّه إليه، وأن لديه الحق بالمثول أمام محكمة بموجب القوانين الأمريكية، قائلًا: ” إدارة ترامب تعتقل هذا المواطن الأمريكي خلافًا للقانون منذ أكثر من سبعة أشهر، وترحيله قسرًا إلى بلد آخر سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الدستورية. ”

وأشار الاتحاد إلى أن: ” يجب إمّا أن يتم توجيه الاتهام إليه وإمّا إطلاق سراحه، وليس تسليمه الى حكومة أجنبية لم تحدد. ” ، بينما لم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأمريكي رغم اتباع ذلك مع أمريكيين آخرين اتهموا بالإرهاب.