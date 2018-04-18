” هيئة النقل ” تطرح وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بـ 3 مدن

عادل الحربي(صدى):

طرحت هيئة النقل العام، عدة وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، فضلًا عن تخصصات قانونية وأخرى مساندة، وذلك على أن يبدأ التقديم، من يوم الأحد 6 شعبان 1439هـ، الموافق 22 أبريل 2018م، ويستمر حتى الخميس 2 رمضان 1439هـ الموافق 17 مايو 2018م.

وأعلنت الهيئة، إتاحتها التقديم للكفاءات الوطنية من الجنسين، عبر موقعها الإلكتروني الموضح عبر الرابط التالي:هنا

ومن جانبه، أوضح سليمان بن عبدالله الخويطر، المشرف العام على الشؤون الإدارية بهيئة النقل العام، أن عدد الوظائف المطروحة للكفاءات الوطنية من الجنسين يبلغ 86 وظيفة، موزعة على المدن الثلاث ” الرياض، وجدة، والدمام ” .

وأشار ” الخويطر ” ، إلى أن التخصصات تتنوع ما بين الهندسية في الجانب المدني، والمعماري، والميكانيكي، كما تشمل وظائف في تخصصات السلامة، والملاحة البحرية، والقانون، وتقنية المعلومات، والترجمة، وتمتد حتى تصل إلى التخصصات الإدارية، فيما تستقطب الهيئة الأكفأ في مجال الاتصال المؤسسي.

ولفت ” الخويطر ” ، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات الوطنية الشابة من المؤهلين والمؤهلات، في النهوض بمستقبل صناعة النقل، وتحقيق الدور الحيوي لهذه الصناعة في خدمة المجتمع، فضلًا عن رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنويع مصادر الدخل، وذلك في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.