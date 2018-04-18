بالفيديو.. السفير الروسي بالدوحة يكشف خطة تخلي أمير قطر عن شعبه

طلال الضوي(صدى):

كشف السفير الروسي في الدوحة سابقًا فلاديمير تيتورينكو، عن المهمة العسكرية الرئيسية لعسكريين قطر في حالة تعرض قطر هجوم ما.

وأكد ” تيتورينكو ” أن أمير قطر تميم بن حمد يحشد عساكره لحمايته الشخصية وحماية ممتلكاته وذهبه في حالة تعرض قطر لهجوم ما، دون الاهتمام بحماية الشعب أو تركيز تفكيره على حماية دولته.

كما أشار إلى أن رئيس الأركان القطري طرح مشروعًا لشراء مختلف أنواع السلاح من روسيا خلال اجتماعه معه بحضور أمير قطر، مؤكدًا أن قطر لديها جيش صغير ويكفيها 30 دبابة أو مدفعًا فقط.

وقال ” تيتورينكو ” في حوار له ” أذكر جيدًا كلام أمير قطر أن المهمة الرئيسة لعسكر قطر في حال تعرضت لهجوم ما، هو الصمود ولو لبضع ساعات ليتسنى إجلاء عائلة الأمير واحتياطي الذهب والانتظار لوصول مساعدة من الأسرة الدولية! “.