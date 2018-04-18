أكثر 10 دول شراءا لتذاكر مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

حازت روسيا على المركز الأول في قائمة أكثر الدول شراءًا لتذاكر مباريات كأس العالم 2018، حيث ذهبت قرابة 800 ألف تذكرة لأشخاص يحملون الجنسية الروسية، بينما اشترى الأمريكان أكثر من 80 ألف تذكرة؛ فيما سيقف 66 ألف برازيلي خلف منتخبهم في المونديال.

وجاءت كولومبيا في المركز الرابع بأكثر من 60 ألف تذكرة، تلحقها ألمانيا بـ55 ألف تذكرة، بينما تراجع إقبال الإنجليز على شراء التذاكر بشكل واضح؛ حيث تراجعت عن المركز العاشر، في لائحة الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر من خارج روسيا.

ومن الجدير بالذكر، أنه تبدأ اليوم الأربعاء، المرحلة الأخيرة من مراحل بيع تذاكر كأس العالم 2018 في روسيا هذا الصيف؛ حيث سيقوم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بطرح الدفعة الأخيرة من التذاكر للجمهور، وذلك وسط إقبال كبير من دول أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية.