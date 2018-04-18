ضبط 1042 مادة مخالفة للاشتراطات الصحية كانت مجهزة للتوزيع على حلاقي أبها

أبها(صدى):

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلة في فرق الرقابة المسائية، عدد من موزعي المواد المستخدمة في صالونات الحلاقة بمدينة أبها، لتوزيعهم كميات كبيرة لمواد غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك وفقًا لما كشفته الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، على مستودعات أبها.

ومن جانبه، صرح علي الوادعي، مدير إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، بأنه في تمام الساعة الثانية فجرًا من يوم أمس، تم ضبط كميات كبيرة من أدوات الحلاقة المخالفة والمنتهية الصلاحية، موزعة في 3 سيارات خلال تجهيزها للتوزيع على صوالين الحلاقة،وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط مستودعين لهذه المواد المخالفة.

وأشار ” الوادعي ” ، إلى أنه قد تم إغلاق المستودعين وحجز السيارات جميعها، ومصادرة 1042 من المواد الغير صالحة للاستهلاك، وذلك بعد التأكد منها، مبينًا أنه قد تم إتلافها، وإتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

فيما لفت ” الوادعي ” ، إلى تشديد عبد الله المصلح، أمين منطقة عسير، على عدم التهاون في ضبط أي مخالفة، وذلك لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي بعسير.