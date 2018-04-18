اسقاط طائرة استطلاعية لـ ” الحوثيين ” جنوب جبهة ميدي

فهمي محمد(صدى):

تمكن جنود الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، من إسقاط طائرة استطلاعية، لمليشيا الحوثي الإرهابية، جنوب جبهة ” ميدي ” القريبة من حدود المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما تم رصده من وحدة الاستطلاع والرصد، بالمنطقة العسكرية الخامسة، طائرة معادية للعدو الحوثي الإيراني، جنوب ” ميدي ” ، تستخدم لغرض تصوير مواقع الجيش ونطاق تواجده، وتعامل معها أفراد الجيش اليمني، وقاموا بإسقاطها.

يُذكر أن قوات التحالف، وجنود المنطقة العسكرية الخامسة، قد أسقطوا عددًا من طائرات الاستطلاع، التابعة للحوثيين، خلال العامين الماضيين، في كل من جبهتي حرض وميدي.