بعد 35 عاما من الزواج و إنجاب 9 أبناء.. اكتشف أنه عقيم

مليكة فؤاد(صدى):

تقدم رجل مغربي ، بدعوى قضائية ضد زوجته بعد 35 عاماً من الزواج ، يتهمها بالزنا ، وإسقاط نسب 9 أطفال ليسوا من صلبه ، عقب اكتشافه أنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب منذ 50 عاماً .

وتعود الواقعة عندما أكتشف الرجل أن زوجته تخونه بعلاقة غير شرعية مع شخص آخر بعد مرور 35 عاماً من الزواج ، فراوده الشك تجاه ابناءه الـ 9 .

وأجرى الرجل فحوصات وتحاليل لتكون النتيجة صادمة حيث ثبت أنه عقيم لا يمكنه الإنجاب .

على الفور رفع الرجل دعوى قضائية ضد زوجته للطلاق زاتهامها بالزنا ، والمطالبة بسقوط النسب عم أطفاله الـ 9 .