بعد 35 عاما من الزواج و إنجاب 9 أبناء.. اكتشف أنه عقيم
تقدم رجل مغربي ، بدعوى قضائية ضد زوجته بعد 35 عاماً من الزواج ، يتهمها بالزنا ، وإسقاط نسب 9 أطفال ليسوا من صلبه ، عقب اكتشافه أنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب منذ 50 عاماً .
وتعود الواقعة عندما أكتشف الرجل أن زوجته تخونه بعلاقة غير شرعية مع شخص آخر بعد مرور 35 عاماً من الزواج ، فراوده الشك تجاه ابناءه الـ 9 .
وأجرى الرجل فحوصات وتحاليل لتكون النتيجة صادمة حيث ثبت أنه عقيم لا يمكنه الإنجاب .
على الفور رفع الرجل دعوى قضائية ضد زوجته للطلاق زاتهامها بالزنا ، والمطالبة بسقوط النسب عم أطفاله الـ 9 .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله سترك….
9 يصرف عليهم ويبوسهم لسنين وبالآخر يطلعوا….
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله.
رااايق[ عدد التعليقات: 4520 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45881 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27152 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله المستعان