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بعد 35 عاما من الزواج و إنجاب 9 أبناء.. اكتشف أنه عقيم

بعد 35 عاما من الزواج و إنجاب 9 أبناء.. اكتشف أنه عقيم
مليكة فؤاد(صدى):

تقدم رجل مغربي ، بدعوى قضائية ضد زوجته بعد 35 عاماً من الزواج ، يتهمها بالزنا ، وإسقاط نسب 9 أطفال ليسوا من صلبه ، عقب اكتشافه أنه عقيم ولا يستطيع الإنجاب منذ 50 عاماً .

وتعود الواقعة عندما أكتشف الرجل أن زوجته تخونه بعلاقة غير شرعية مع شخص آخر بعد مرور 35 عاماً من الزواج ، فراوده الشك تجاه ابناءه الـ 9 .

وأجرى الرجل فحوصات وتحاليل لتكون النتيجة صادمة حيث ثبت أنه عقيم لا يمكنه الإنجاب .

على الفور رفع الرجل دعوى قضائية ضد زوجته للطلاق زاتهامها بالزنا ، والمطالبة بسقوط النسب عم أطفاله الـ 9 .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 3 ساعات

يالله سترك….
9 يصرف عليهم ويبوسهم لسنين وبالآخر يطلعوا….

[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله.

[ عدد التعليقات: 4520 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 45881 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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