كابانانجا يأمل في الحصول على فرصة أخرى مع النصر

نواف السالم(صدى):

يأمل المهاجم الكونجولي، جونيور كابانانجا، في الحصول على فرصة أخرى لإظهار قدراته الفنية مع الفريق، وذلك عقب تلقيه تأكيدات بعدم استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن قدم المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، تقريره الفني لإدارة النصر، بينما قال كابانانجا لمدير عام كرة القدم بدر الحقباني، أن الظروف لم تساعده في إظهار كل ما لديه من اداء فني بسبب حداثة تجربته في دوري المحترفين.

وأكد كابانانجا أن طريقة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش السابق لم تكن تساعده على التألق كونه لم يلعب في مركزه الحقيقي، وعدم وجود صانع ألعاب حقيقي بالفريق.