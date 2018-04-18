إخلاء محيط محطة القطارات ببرلين.. والسبب ” مخلفات الحرب “

برلين(صدى):

كشفت الشرطة الألمانية، عن عزمها لإخلاء المنطقة المحيطة، بمحطة القطارات الرئيسية، في برلين، وذلك يوم الجمعة المقبل؛ لتفكيك قنبلة تزن 500 كيلو جرام، من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.

يجدر الإشارة إلى أنه، تقرر إخلاء كافة المباني الموجودة، في محيط 800 متر، حول الموقع كإجراء إحترازي، لكنه لم يتبين بعد مدى تأثير هذه العملية على حركة القطارات.

من الجدير بالذكر أيضًا، أنه ورغم مرور أكثر من 70 عام، على الحرب العالمية الثانية، إلا أن القنابل التي تعود لزمن الحرب، تستمر في الظهور بأنحاء ألمانيا، أثناء أعمال البناء.